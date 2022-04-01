Siirt'te kaçak avcılara para cezası

SİİRT (İHA) - Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince yasa dışı avlanan 2 şahsa idari para cezası verildi.

Kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 2 kişi, yanlarında 3 kınalı keklikle birlikte yakalandı. 3 kınalı keklik doğaya salınırken, şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa