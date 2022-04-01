Siirt'te kaçak avcılara para cezası - Haberler

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Siirt'te kaçak avcılara para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kaçak avcılara para cezası

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince yasa dışı avlanan 2 şahsa idari para cezası verildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince yasa dışı avlanan 2 şahsa idari para cezası verildi.

Kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 2 kişi, yanlarında 3 kınalı keklikle birlikte yakalandı. 3 kınalı keklik doğaya salınırken, şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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