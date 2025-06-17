Siirt'te İşletme Yangında Küle Döndü

Siirt'te bir işletme yangında küle döndü

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan bir işletme, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, işletmede maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.