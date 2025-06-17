Siirt'te İşletme Yangında Küle Döndü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde park alanı içerisinde bulunan işletme, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken işletmede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİİRT