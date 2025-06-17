Siirt'te İşletme Yangında Küle Döndü

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki bir işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak işletmede maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde park alanı içerisinde bulunan işletme, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken işletmede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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