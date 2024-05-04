Siirt'te iş yerini açan esnaf, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde iş yerini açan R.Ö. (41) kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT