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Siirt'te İş Yerinden 2 Cep Telefonu Çalındı

Siirt'te İş Yerinden 2 Cep Telefonu Çalındı
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Siirt'te kimliği belirsiz hırsızlar, bir iş yerine girerek 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Siirt'te bir iş yerine giren hırsızlar, 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siirt'te bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, gece saatlerinde bir iş yerine girerek 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlar, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra hızlıca etrafı kontrol etti ve cep telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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