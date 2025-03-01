Siirt'te İş Yerinde Yangın Korku Yarattı

Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Siirt'te bulunan bir iş yeri mutfağındaki ızgaradan çıktığı belirlenen yangın, hızla yoğun dumana yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Hızlı müdahaleyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - SİİRT