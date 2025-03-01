Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Siirt'te İş Yerinde Yangın Korku Yarattı

Siirt'te İş Yerinde Yangın Korku Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir iş yerinde mutfaktaki ızgaradan çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Yangında yaralanan olmamasına rağmen maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Siirt'te bulunan bir iş yeri mutfağındaki ızgaradan çıktığı belirlenen yangın, hızla yoğun dumana yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Hızlı müdahaleyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna Trump'tan 'bombalı' yanıt
img

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
img

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.