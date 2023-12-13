Üye Girişi
Haberler

Siirt'te İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt'te bir iş yerinde açık unutulan fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te bir iş yerinde açık unutulan fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere gör, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı karşısında bulunan bir pizza dükkanında açık unutulan kızartma makinesinin (fritöz) alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Siirt İş Kazası İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title