Siirt'te İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Siirt'te bir iş yerinde açık unutulan fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te bir iş yerinde açık unutulan fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere gör, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı karşısında bulunan bir pizza dükkanında açık unutulan kızartma makinesinin (fritöz) alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. - SİİRT