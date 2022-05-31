Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşüp hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşüp hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. 50 yaşındaki Davut K., inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Davut K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt işçi 3. Sayfa Haberler

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