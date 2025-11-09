Siirt'te İnşaatta Düşme Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Siirt'te inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan şahıs, 1. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT