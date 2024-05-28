Siirt'te inşaat işçisi elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı

Siirt'in Gökçebağ beldesinde inşaat işçisi, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde M.N. (25) adlı işçi, inşaatta elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT