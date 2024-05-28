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Siirt'te inşaat işçisi elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı

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Siirt'in Gökçebağ beldesinde bir inşaat işçisi, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Gökçebağ beldesinde inşaat işçisi, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde M.N. (25) adlı işçi, inşaatta elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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