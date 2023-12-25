Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt'te "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı", Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç trafik ve kış tedbirleri, siber suçlarla mücadele ile ilgili tedbirler ve okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi. - SİİRT