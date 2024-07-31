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Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksi ile otomobil çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 56 T 0022 plakaları ticari taksi ile 41 GC 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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