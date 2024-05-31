Siirt'te iki hafif ticari araç çarpıştı

Siirt'te iki hafif ticari aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi kavşağında, 34 FUD 141 ve 72 KC 924 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT