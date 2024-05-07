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Siirt'te iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

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Siirt Gazi Lisesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Olay, Siirt Gazi Lisesinde meydana geldi. İki grup öğrenci arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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