Siirt'te iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı
Siirt Gazi Lisesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
Olay, Siirt Gazi Lisesinde meydana geldi. İki grup öğrenci arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı. - SİİRT