Siirt'te iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Olay, Siirt Gazi Lisesinde meydana geldi. İki grup öğrenci arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı. - SİİRT