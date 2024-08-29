Siirt'te İki Araç Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
Siirt Şırnak karayolu Kapalı Cezaevi kavşağında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen otomobil ile 06 HE 5756 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada can kaybı veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada can kaybı veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Siirt Şırnak karayolu Kapalı Cezaevi kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil ile 06 HE 5756 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada can kaybı veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT