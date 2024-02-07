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Siirt'te Hoparlörlere Saklanmış Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, hoparlörlere saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, hoparlörlere saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından Siirt-Eruh kara yolunda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, araba hoparlörlerinin içine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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