Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıstan 1'i tutuklandı - Haberler

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Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıstan 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıstan 1'i tutuklandı

Siirt'te bir işyerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 yakalanarak gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir işyerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'si serbest kalırken 1 şahısta tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezi Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ön kısmına bırakılan 2 adet güneş enerjisi sehpasının çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların M.P. ve Y.S. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, M.P., Y.S. ve suç eşyası satın alan B.E. isimli şahıs gözaltına alınmıştır, çıkarıldıkları adli mercilerce, Y.S., B.E. isimli şahıslar serbest bırakılmış, M.P. isimli şahıs ise tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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