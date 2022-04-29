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Siirt'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Siirt'te bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Hanımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin masasındaki çekmecesinden 500 TL para, 2 adet spor ayakkabı, 2 adet süs eşyası olarak kullanılan kasatura ve 3 adet tespihin çalınması olayına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı kamera ve saha destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın D.S. isimli çocuk olduğu tespit edildiği belirtildi. Şüpheli şahsın aynı gün yakalandığı, alınan talimata istinaden işlemlerinin akabinde ailesine teslim edildiği kaydedildi. Öte yandan, çalıntı malzemeler müşteki şahsa teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı kaydedildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Türk Lirası, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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