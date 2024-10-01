Siirt'te Hırsızlık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Siirt'te gerçekleştirilen operasyonla, 6 ilde hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak ve Erzurum illerinde 17 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.G., N.P., B.P., E.G. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, yakalananların ikametlerinde yaptığı aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 19 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - SİİRT