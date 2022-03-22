Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

Siirt'te hayvancılıkla uğraşan Özcan Yeşilfidan'ın koyun ve keçileriyle birlikte 20 hayvanı bilinmeyen nedenle telef oldu.

BAYKAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te hayvancılıkla uğraşan Özcan Yeşilfidan'ın koyun ve keçileriyle birlikte 20 hayvanı bilinmeyen nedenle telef oldu. Yeşilfidan, yetkililerden yardım istedi.

Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında besicilikle uğraşan Yeşilfidan, sabah hayvanlara yem vermek için ahıra gittiğinde birçok hayvanının telef olduğunu gördü. Sürüdeki bazı hayvanlarında hareket etmekte zorlandıklarını gördüğünü söyleyen Yeşilfidan, yetkililerden yardım istedi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Yeşilfidan, "Durup dururken bütün hayvanlarımız ölüyor. Günde 10-12 tane hayvanımız telef oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz, zararımız çoktur. Başka geçimimiz yok. Tek geçimimiz hayvancılıktır, onlar da telef oluyor" dedi. - SİİRT

Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title