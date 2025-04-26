Siirt'te Hareket Halindeyken Alev Alan Otomobil Kül Oldu
Siirt'in Yağmurtepe köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu acil hizmetlere bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangının nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
Siirt'in Yağmurtepe köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.
Olay, Siirt-Kurtalan Karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Cabir Polat'ın kullandığı otomobil, hareket halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa