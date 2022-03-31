Siirt'te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce kent genelinde yaptığı çalışmalarda "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 4 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü C.Ş., yakaladı. Firari hükümlünün, işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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