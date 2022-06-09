Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Haberler

Siirt'te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Yunus Ayten, bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, sahada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ayten'i ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Ayten, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa