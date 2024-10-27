Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Hakkında 15 Suç Kaydı Bulunan Şahıs Gizli Bölmede Yakalandı

Siirt'te Hakkında 15 Suç Kaydı Bulunan Şahıs Gizli Bölmede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K., banyo duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı. Yakalanan şahısın saklandığı alanda 18,23 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Siirt'te hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, banyo duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., Siirt il merkezindeki adresinde saklandığı gizli bir bölmede yakalandı. M.Y.K.'nin, evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesi ile kendisini kamufle ettiği öğrenildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalanan M.Y.K.'nin gizlendiği alanda yapılan aramada 18,23 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Politika 3-sayfa siirt Suç

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Avrupa'da 'Atatürk' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

Avrupa'da "Atatürk" rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler
Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.