Siirt'te Hakkında 15 Suç Kaydı Bulunan Şahıs Gizli Bölmede Yakalandı

Siirt'te hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, banyo duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., Siirt il merkezindeki adresinde saklandığı gizli bir bölmede yakalandı. M.Y.K.'nin, evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesi ile kendisini kamufle ettiği öğrenildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalanan M.Y.K.'nin gizlendiği alanda yapılan aramada 18,23 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT