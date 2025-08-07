Siirt'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyonun döküm esnasında devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçenin Atabağı beldesinde 06 EJK 560 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.