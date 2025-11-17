Siirt'te Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı
Siirt'te meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan-Batman karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
