Siirt'te Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan-Batman karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT