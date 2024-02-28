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Siirt'te hafif ticari araç refüje girdi, 1 kişi yaralandı

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Siirt'te M.U. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Kazada araçta bulunan 1 kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te hafif ticari aracın refüje girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te M.U. yönetimindeki 51 YN 859 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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