Siirt'te hafif ticari araç refüje girdi, 1 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari aracın refüje girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te M.U. yönetimindeki 51 YN 859 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT