Siirt'te Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Siirt'e hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Çayırlı-Seerta köyü yolunda meydana gelen kazada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü İ.Ç. ile hafif ticari araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT