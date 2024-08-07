Siirt'te hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Veysel Karani Karayolu'nda plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsü E.K.'nin kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte İ.K., T.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT