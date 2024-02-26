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Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Siirt'te kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, trafik ve kış tedbirleri, siber suçlarla mücadele ve okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Siirt'te kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, trafik ve kış tedbirleri, siber suçlarla mücadele ve okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Güvenlik Uyuşturucu Terör Trafik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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