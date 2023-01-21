Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te güvenlik korucuları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te güvenlik korucuları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Siirt'in Eruh ilçesinde iddiaya göre güvenlik korucuları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Yılmaz (25) hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde iddiaya göre güvenlik korucuları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren M.E.S jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece yarısı Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik korucuları oldukları belirtilen M.E.S. ile Mehmet Yılmaz arasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. M.E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz'ı yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.E.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Yılmaz Jandarma Siirt 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title