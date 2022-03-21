Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 6 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince kent merkezinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 6 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla alakalı yakalan iki şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa