Siirt'te Gıda Deposunda Yangın: Malzemeler Küle Döndü

Siirt'te Gıda Deposunda Yangın: Malzemeler Küle Döndü
Siirt'te bir apartmanın alt katındaki gıda malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadan depodaki gıda malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te bir apartmanın alt katında gıda malzemelerinin bulunduğu depo yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın alt katındaki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken depoda bulunan gıda malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT

