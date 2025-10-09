Haberler

Siirt'te Gıda Denetimleri Artıyor: 24 İşletmeye 3.5 Milyon Lira Cezası

Siirt'te 9 ayda gerçekleştirilen bin 968 gıda denetiminde, hijyen kurallarına uymayan 24 işletmeye toplam 3 milyon 539 bin lira idari para cezası verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla alışveriş merkezleri, özel ve kamu işletmeleri, fırınlar, lokantalar ile KYK yurtlarının yemekhaneleri denetlendi. Gıdaların muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları detaylı şekilde incelendi. Gıda kontrol görevlilerince tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırılıkların devam ettiği 24 işletmeye toplam 3 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, özellikle eğitim-öğretim dönemi boyunca okul ve yurt yemekhanelerine yönelik planlı denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti. - SİİRT

