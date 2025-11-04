Siirt'te Genç Kıza Araç Çarptı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki genç kıza araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde adliye ışıkları mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki F.A.'ya seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT