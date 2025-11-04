Haberler

Siirt'te Genç Kıza Araç Çarptı

Güncelleme:
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki F.A.'ya hafif ticari araç çarptı. Olayda ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki genç kıza araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde adliye ışıkları mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki F.A.'ya seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
