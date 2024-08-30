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Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi, sürücü ve yolcu yaralandı

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Siirt Kurtalan Karayolu Kezer köprüsü üzerinde seyir halinde olan su tankeri, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, su tankeri vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te seyir halindeyken freni boşalan su tankeri devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki yolcu yaralandı.

Kaza, aksam saatlerinde Siirt Kurtalan Karayolu Kezer köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen su tankeri, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte beraberindeki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen su tankeri vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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