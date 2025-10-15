Haberler

Siirt'te Freni Boşalan Kamyon Trafik Kazasına Neden Oldu: 5 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Kalender köyünde freni boşalan bir kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt merkezine bağlı Kalender köyünde freni boşalan kamyonun neden olduğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kalender köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken freni boşalan kamyon, yoldan çıkıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
