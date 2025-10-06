Siirt'te Fıstık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şenköy mevkisinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT