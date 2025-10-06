Haberler

Siirt'te Fıstık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Siirt'te Fıstık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi ağır, toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şenköy mevkisinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
