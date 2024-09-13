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Siirt'te fıstık hasadı öncesi hırsızlık önlemleri sıkılaştırıldı

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Siirt'te fıstık hasadının yaklaşması ile birlikte jandarma ekipleri bağ ve bahçelerde devriyeleri sıkılaştırdı. Siirt fıstığı hasadı sırasında fıstık hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Siirt'te fıstık hasadının yaklaşması ile birlikte hırsızlığa karşı bağ ve bahçelerde jandarma ekipleri devriyeleri sıkılaştırdı.

Siirt'in en önemli geçim kaynağı olan Siirt fıstığı hasadı Ağustos ve Eylül aylarında 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar arazide 17 milyon dikili fıstık ağacı ile fıstık üretimi yapılıyor. Hasat döneminde, fıstık hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemleri büyük bir titizlikle uygulanıyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, fıstık hırsızlıklarını önlemek amacıyla sorumluluk bölgesinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırarak, dronlarla önleyici güvenlik hizmetleri başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek uyarılar yaptı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Tarım siirt

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