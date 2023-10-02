Siirt'te Fıstık Deposuna Giren Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te fıstık deposuna girip yüzen ve kabukları tüküren şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli, o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te fıstık deposuna girip yüzen şüpheli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli, sosyal medya hesabını kapattı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu tespit edildi.

R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. M.R.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - SİİRT