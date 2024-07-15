Siirt'te firari zanlı tutuklandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı tutuklandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesinde Çakıllı yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde "Hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - SİİRT