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Siirt'te firari zanlı tutuklandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı tutuklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesinde Çakıllı yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde "Hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtalan Siirt Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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