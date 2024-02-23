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Siirt'te firari hükümlü yakalandı

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Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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