Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'te 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT