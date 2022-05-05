Siirt'te firari hükümlü cezaevine gönderildi

Siirt'te görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda kent merkezi Alan Mahallesi 1614. Sokak üzerinde, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa