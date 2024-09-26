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Siirt'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı

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Siirt'te yapılan operasyon sonucunda, birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Zanlılar cezaevine teslim edildi.

Siirt'te firari 2 hükümlü yakalandı

SİİRT - Siirt'te birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan zanlıların cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada "İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; yapılan operasyonlar sonucunda, hakkında 7 farklı suçtan toplam 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ve 13 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.İ. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Siirt'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Siirt Suç

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