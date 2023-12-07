Siirt'te FETÖ üyesi yakalandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde esnaf mütevelli heyetinde yer aldığı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlükleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında işlem yapılan, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. il merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlının işlemleri devam ediyor. - SİİRT