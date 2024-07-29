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Siirt'te evinde kenevir eken zanlı tutuklandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yapılan operasyonda evinde kenevir eken bir zanlı tutuklandı. Operasyonda kenevir bitkisi, esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evinde kenevir eken zanlı tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kurtalan ilçesi Akdem köyü Akdoğan mezrasında bulunan şüpheli S.A.'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 20 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 220 adet tabanca fişeği ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifadelerine yer verildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtalan Kenevir Siirt Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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