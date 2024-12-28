Siirt'te Ev Yangını: Maddi Hasar Var
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Garzan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebine dair inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Garzan Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT