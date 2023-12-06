Üye Girişi
Haberler

Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Siirt'te Jandarma Genel Komutanlığına ait 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi. Trafik güvenliğine ve emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek için öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

SİİRT - Siirt'te Jandarma Genel Komutanlığına ait "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek için "Trafik Araç Simülasyonu" programı düzenlendi. Trafik güvenliğine ve emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek için öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi. Kurulan mobil tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Uygulama sırasında trafik jandarma ekiplerince emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz Jandarma Tragger Siirt Güvenlik Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title