Son dakika haber... Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Siirt'in Baykan ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Siirt'in Baykan ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Baykan ilçesi Veyselkarani beldesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, belde de inşaatta çalışan Serdar E., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar E'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title