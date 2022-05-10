Son dakika haber... Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Baykan ilçesi Veyselkarani beldesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, belde de inşaatta çalışan Serdar E., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar E'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa