Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü - Haberler

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Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan C.T. adlı vatandaş hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan C.T. adlı vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari'nin Beğendik beldesinde meydana geldi. C.T. (39), elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari Siirt 3. Sayfa Haberler

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